Doriano (11) zamelt ruim 350 lege flessen in voor zieke buschauffeur

Ruim 350 lege flessen en 15 bierkratten. Dat was de opbrengst van de 11-jarige Doriano uit Olst, die voor zijn zieke buschauffeur langs de deuren is gegaan.

Wat een held!

Advertentie

MS

De oude buschauffeur van Doriano, Gerrit-Jan Willems, is ziek. Hij heeft MS en wil hiervoor een stamcelbehandeling in Mexico, maar dat kost geld. Een hoop geld. Doriano wilde graag een steentje bijdragen en ging voor Gerrit-Jan langs de deuren. ‘‘Ook zijn we op de parkeerplaats van de supermarkt gaan staan, om mensen om hun lege flessen te vragen”, vertelt de Doriano tegen RTL Nieuws. De opbrengst? €483,28. Gerrit-Jan was natuurlijk superblij met de actie.

Oorkonde

Doriano ontving deze week een ‘Jeugdcompliment’ voor zijn actie. De gemeente Olst-Wijhe deelt deze prijs uit aan ‘bijzonder actieve jongeren die zich belangeloos inzetten voor de samenleving’. Naast deze oorkonde kreeg de jongen ook nog een bedrag van €100. ‘‘Ik was heel erg verbaasd, en heel erg blij!” vertelt Doriano. Wat hij met het geld gaat doen? ‘‘Ik ga voor iets leuks sparen!”

Doriano (11) uit Olst zamelde honderden flessen in voor zieke buschauffeur https://t.co/41TV2cieNG pic.twitter.com/0sRhhzzfRl — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 8 maart 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock