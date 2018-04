Zo ziet Dorus, de broer van Frans Bauer, eruit

Lang zal hij leven en een driewerf hoera! Dorus, de broer van Frans Bauer was gisteren jarig.

De volkszanger deelde om die reden een foto van zijn broer op Instagram. “Gefeliciteerd op naar de 100!!”, schrijft hij erbij.

Dorus is 51 jaar oud geworden. In het AD v ertelden de broers over de bijzondere band die ze hebben : “We deelden vroeger samen een kamer, waren altijd op elkaar aangewezen.” Frans, die 7 jaar jonger is: “Door ons leeftijdsverschil was Dorus al bezig met brommers en stappen, terwijl ik nog zat te legoën.”

Desondanks gaat er inmiddels geen dag voorbij dat ze geen contact hebben. Dorus rijdt Frans naar optredens, is verantwoordelijk voor ‘het hele fangebeuren’ en de merchandise – wat vader Chris voor zijn overlijden op zich nam. “We zijn sindsdien alleen nog maar hechter geworden.”

