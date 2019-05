Dotan: "Afgelopen jaar is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest"

Singer-songwriter Dotan kwam vorig jaar onder vuur te liggen nadat bekend werd dat hij nepaccounts gebruikte om zijn carrière een boost te geven. Hij noemt de periode die volgde na zijn trollenaffaire nu de moeilijkste periode uit zijn leven, maar ook het meest leerzame.

Het is voor het eerst in 5 maanden dat hij weer van zich laten horen op sociale media. Hij deelt een persoonlijk verhaal over het afgelopen jaar en deelt mee dat hij woensdag een nieuwe plaat zal presenteren.

Afgelopen jaar

Vorig jaar mei onthulde de Volkskrant dat de zanger ruim 140 nepaccounts had ingeschakeld om hem positief naar voren te laten komen en andere artiesten aan te vallen. Ook had hij verhalen verzonnen over ontmoetingen met fans, waaronder met een leukemiepatiënt. Hij ontkende de beschuldiging eerst maar gaf later toch toe.

Gegroeid

Op Twitter schrijft hij nu: “Afgelopen jaar is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest, maar ook het meest leerzame. Ik ben nog nooit zoveel gegroeid op persoonlijk vlak en heb daar de tijd voor moeten nemen. Sorry dat ik in al die tijd niets van me heb laten horen.”

Nieuw nummer

“Ik ben een paar maanden terug de studio in gedoken en heb alles van mij af geschreven.” Woensdag om 8.00 uur zal hij zijn nieuwe plaat vrijgeven. Het nummer stamt uit de meest donkere periode uit zijn leven en heeft naar eigen zeggen dan ook ander geluid dan er van hem gewend is.

Blij

Hij zegt daarover: “Het is een liedje wat ik schreef in een tijd waarin ik niets voelde en niet meer wist hoe het was om iets te voelen… maar er wel alles aan wilde doen om daar weer te komen. (…) Ik ben blij dat ik weer terug ben en kan niet wachten om weer het podium op te kruipen met veel nieuwe muziek.”

