Trotse Dotan deelt een foto met zijn nieuwe liefde

Dotan (32) is nog maar net uit de kast en deelt nu al trots 2 foto’s van zijn vriend.

“I can’t wait to see you very soon”, schrijft hij erbij, aangevuld met een hartje. Zijn vriend, Grant Boone, is acteur en groeide op in de Verenigde Staten. Hij was onder andere te zien in Unusual Suspects: Mother’s Day Murders.

Uit de kast

Dotan was vorige week te zien in het programma Waar is de mol?. De aflevering nam een bijzondere wending toen hij een boekje open deed over zijn geaardheid, en aangaf op mannen te vallen. Hij vertelde toen aan Johnny de Mol zelfs al “een heel bijzonder iemand” in zijn leven te hebben. Hij wist op jonge leeftijd al dat hij op mannen viel, maar kon het moeilijk accepteren. Ook kreeg hij het advies er niet mee naar buiten te komen tijdens zijn muziekcarrière: “Ik had een paar mensen in vertrouwen genomen, maar er werd tegen mij gezegd dat ik het voor me moest houden. Ik mocht niet helemaal mezelf zijn. Dat is me heel lang bijgebleven”, zei hij in het programma.

Maar gelukkig lijkt die gedachte als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen en straalt hij als nooit tevoren op de foto’s:

Dit bericht bekijken op Instagram ♥️ I can’t wait to see you very soon Een bericht gedeeld door Dotan (@dotanmusic) op 12 Sep 2019 om 4:10 (PDT)

