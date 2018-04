Dotan heeft ontmoeting met leukemiepatiënt verzonnen

Zanger Dotan heeft ruim zeven jaar lang hulp gehad van zeker 140 verzonnen fanprofielen op social media. De nepfans vielen andere artiesten aan en verzonnen verhalen waarin Dotan positief naar voren kwam.

Een deel van de accounts is volgens een voormalig medewerker aangemaakt in opdracht van Dotan zelf, zo blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant.

Nepprofielen

De vrouw, die jarenlang zijn persoonlijk assistente was, geeft toe dat ze 45 profielen op social media heeft verzonnen. Uit schriftelijk bewijs van mailverkeer blijkt dat Dotan voor minstens 10 profielen opdracht heeft gegeven.

Geschrokken

Dotan heeft tegenover de Volkskrant erkent dat hij de tien namen heeft verstuurd, maar beweert dat ze niet waren bedoeld om nepaccounts mee aan te maken. Hij ontkent dat hij überhaupt ooit opdracht heeft gegeven voor het creëren van ‘nepfans’. ‘Ik ben geschrokken en wil hier op geen enkele manier mee geassocieerd worden’, zegt hij.

Ontmoeting leukemiepatiënt

De nepfans van Dotan zouden onder andere verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van een verhaal over een ontmoeting tussen de zanger en een leukemiepatiënt. Ene Karel Leegwater beweerde op Facebook dat zijn doodzieke broertje na een optreden met Dotan had gesproken. Omdat veel nepprofielen op het bericht reageerden, werd het verhaal al snel opgepikt door verschillende media.

‘Volledig ontgaan’

Dotan geeft nu toe dat de ontmoeting nooit heeft plaatsgevonden. Dat media aandacht aan de ontmoeting besteedden, is hem naar eigen zeggen door een vakantie ontgaan. ‘Het was voor het eerst dat ik deze tekst zo las. Meer kan ik er niet over zeggen.’

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP