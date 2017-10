Dotan gaf afgelopen vrijdag een exclusief concert in de passage van het Rijksmuseum. De kaartjes waren gratis, 40.000 mensen probeerden er een te bemachtigen en slechts 1.200 gelukkigen waren erbij, onder wie Libelle’s Barbara.

Zij mocht ook een kijkje nemen bij de foto-expo, die Dotan initieerde: #insidemybones. Met die hashtag riep hij mensen op social media op om zich echter en eerlijker te tonen: echte mensen, echte verhalen. Net als in Libelle. Toen ze daar rondliep, kwam Dotan zelf binnen. Het was 20 minuten voor het concert en hij moest zijn stembanden even opwarmen. Van een foto kwam een gesprek (over zijn eigen foto: “Kijk, ik ben daar echt mezelf. Melancholisch. Want ik ben veel melancholischer dan ik me vaak voordoe.”)

Bron: Rijksmuseum. Beeld: iStock