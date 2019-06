Dotan heeft een heftig jaar achter de rug. De zanger doet nu voor het eerst een boekje open over het aanmaken van alle nepaccounts. “Ik vind het wel spannend.”

Een jaar geleden viel Dotan door de mand omdat hij zeker 140 fanprofielen op social media had verzonnen om zo z’n populariteit te vergroten. Deze ‘nepfans’ vielen andere artiesten aan en verzonnen verhalen waarin Dotan positief naar voren kwam. Gelijk nadat dit nieuws naar buiten kwam, verdween de zanger een tijdje van de radar.

Openhartig

Maar een kleine maand geleden kondigde Dotan ineens een nieuwe single aan en nu doet hij voor het eerst een boekje open over deze roerige tijd. “Ik vind het wel spannend, ja. Het is de eerste keer dat ik wat zeg nadat er veel is gezegd”, vertelt hij in een interview met radio-dj Domien Verschuuren van Qmusic. “En het is wel een ander soort gesprek dan dat ik normaal doe.”

Zijn idee

Hij gaat openlijk in op de aantijgingen rondom de nepaccounts, biedt gelijk z’n excuses aan en zegt dat het ‘een domme fout’ was. Hij zocht een manier om bekend te worden en kwam er te laat achter dat hij te ver was gegaan. Ook geeft hij toe dat de nepaccounts zijn eigen idee waren. Hij heeft de tientallen accounts niet zelf aangemaakt, maar was er wel van op de hoogte.

Onzekerheid

Stiekem genoot hij ook wel van de aandacht die hij kreeg en daarom deed hij niets aan de neppe fanprofielen. Het is volgens hem allemaal ontstaan uit onzekerheid. “Ik geloofde niet in mijzelf als muziek en dat betreur ik.” Gelukkig gaat het nu een stuk beter met Dotan. Hij heeft de afgelopen tijd veel aan zichzelf gewerkt en zegt de weg naar muziek weer te hebben teruggevonden.

Bron: Qmusic. Beeld: ANP