Dotan pakt werk als songwriter weer op

Dotan is weer gestart met schrijven van nummers. De Nederlandse singer-songwriter heeft samen met de Australische artiest Dustin Tebbutt het nieuwe nummer Satellite geschreven.

Op Twitter deelt hij trots het resultaat. “Meegeschreven aan dit nummer met Dustin Tebbutt. Ik ben er erg trots op”, schrijft hij bij de video van het nieuwe nummer Satellite.

Nepprofielen

Dotan kwam afgelopen april in het nieuws nadat hij toegaf gebruik te hebben gemaakt van nepaccounts op social media om zo zijn eigen muziek te promoten. Vanaf 2011 heeft de zanger zo’n 140 nepprofielen op onder andere Facebook en Instagram aangemaakt om zijn imago als zanger op te krikken. Dit kwam uit en hierdoor raakte de zanger in opspraak. Dat deed hem geen goed. Hij verdween zelfs een een tijdje van de radar.

Veelbelovend

Sinds korte tijd is Dotan weer actief op Twitter, maar hij wijst nog steeds ieder interview af. Of hij ook bezig is met eigen muziek is nog onbekend. Maar dit klinkt in ieder geval veelbelovend.

Got to write this song with @DustinTebbutt – very proud of it! 💫 https://t.co/woKzifXEua — Dotan (@DotanMusic) September 14, 2018

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP