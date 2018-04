Dotan reageert op ophef: "Ik ga alles van mijn social media verwijderen"

Sinds dit weekend was Dotan het gesprek van de dag. De zanger zou meer dan honderd nepaccounts op social media aan hebben gemaakt van ‘fans’ om zijn populariteit te vergroten en verschillende verhalen onder die namen verzonnen hebben. Dotan reageert voor het eerst zelf op alle ophef.

“Ik wil toegeven dat ik in 2011 ben gaan zoeken naar mogelijkheden om mijn muziek te promoten en aan de man te krijgen. En dat ik hiervoor de hulp heb ingeschakeld van een aantal profielen op social media”, begint Dotan de video op zijn Facebookpagina. “Dit heb ik met een team uitgewerkt. Dat is iets waar ik achteraf veel spijt van heb, wat ik heel dom vind. “Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker.”

Niet eerlijk

“Helaas heb ik in het interview niet helemaal eerlijk geantwoord omdat het me overviel, omdat ik bang was, me schaamde. Omdat ik niet zo goed wist wat ik erop moest zeggen. Dat is heel fout. Dat betreur ik heel erg. Ik wil benadrukken dat ik nooit de opdracht heb gegeven of teksten heb geschreven die haatzaaiend naar andere mensen kunnen zijn of andere mensen op een negatieve manier”, zegt hij.

Jongetje met leukemie

Er ontstond ook veel ophef toen bleek dat het verhaal over Dotan die een jongetje met leukemie ontmoette, niet waar was. Daarover zegt hij nu: “Ik doe afstand van het verhaal over het jongetje met leukemie. Dat komt niet uit mijn hoofd en heb ik niet geschreven. Ik vind het heel erg.” Dotan zegt dat hij wel de verantwoordelijkheid moet nemen voor het feit dat dit verhaal al een lange tijd als reactie onder een bericht op zijn social media heeft gestaan. “Ik had dit moeten ontkrachten. Ik had hier actie tegen moeten ondernemen.”

Social media

“Ik snap dat mensen boos zijn op mij. Ik heb hier niets mee te maken, maar ik had echt actie moeten ondernemen. Dat is niet goed te praten.” Dotan neemt dan ook een heftig besluit. “Uit respect voor de situatie heb ik besloten dat ik mijn hele social media leeghaal. Dat betekent ook dat heel veel mooie herinneringen weggaan. Maar het is echt tijd voor een schone lei.”

De hele video zien? Die vind je op de Facebookpagina van de zanger.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: ANP.