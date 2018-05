Dotan reageert op emotionele oproep moeder: 'Ik wil even niet gevonden worden'

Vandaag deed Patty Harpenau, de moeder van zanger Dotan, een emotionele oproep in ‘De Telegraaf’. Ze kreeg maar geen contact met haar zoon en maakte zich zorgen.

De oproep ging al snel het hele internet over en kwam uiteindelijk ook bij Dotan terecht. De zanger heeft dan ook via een tussenpersoon een teken van leven gegeven. “Ik heb inmiddels via via contact gehad met Dotan”, vertelt zijn moeder aan Privé.

Behoefte aan rust

“Hij heeft behoefte aan rust en wil even niet gevonden worden. Even op adem komen na dit hachelijke avontuur. Het neemt echter niet weg dat ik het een verbijsterend slecht scenario heb gevonden en eigenlijk nog steeds vind. Het is nog niet helemaal rustig op internet.” Patty weet nog steeds niet waar haar zoon is, maar snapt dat hij even de rust opgezocht heeft.

