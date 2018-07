Tijdschrift plaatst lovende recensie van show Dotan die nooit plaatsvond

Nadat drie maanden geleden bekend werd dat Dotan ruim zeven jaar lang ‘hulp’ had van 140 verzonnen fanprofielen op sociale media, besloot de zanger al zijn geplande optredens af te zeggen. Vreemd genoeg is er nu een recensie verschenen van Dotans optreden op het Vlaamse festival Rock Werchter. Een plek waar hij niet was…

Dotan cancelde zijn shows naar eigen zeggen omdat het langer duurt dan verwacht om nieuwe muziek uit te brengen, maar de media vermoeden dat het vooral te maken heeft met de onthulling in De Volkskrant. Hieruit bleek dat hij jarenlang een zogenaamd trollenleger had: nepprofielen op sociale media die stelselmatig positief schreven over de zanger, zijn liedjes aanvroegen bij radiostations en de meest heldhaftige verhalen verzonnen.

Een koekje van eigen deeg

Het Vlaamse tijdschrift Humo geeft de zanger nu een koekje van eigen deeg en schreef een recensie alsof Dotan wél op het podium op Rock Werchter stond en een fantastische show gaf. Hij zou daarnaast ook nog geholpen hebben bij een bevalling en de schulden van een dakloze hebben afgelost. Je leest de ‘recensie’ hier.

Bron: Humo, RTL Boulevard. Beeld: ANP