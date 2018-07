Doutzen Kroes haalt een wel héle enge truc uit op social media

Doutzen Kroes is wereldwijd één van de bekendste en populairste modellen. En als je model bent, dan maak je onvermijdelijk veel foto’s.

Doutzen wilde weleens een wat andere foto maken dan dat ze normaal gesproken doet. En zodoende. Ze plaatst op Instagram een vrij bizarre foto – iets wat we nog niet eerder van haar hebben gezien.

De Friezin is namelijk niet vies van een beetje een eng trucje, zo blijkt. Ze doet namelijk net alsof ze een mes aan het opeten is: ze raakt de scherpe punt duidelijk aan met haar tong, die ze netjes uitsteekt. Een stoer restultaat, maar iets wat je zeker weten niet thuis moet uitproberen, nee.

Doutzen is inmiddels 33 jaar en nog altijd gelukkig getrouwd met dj Sunnery James. Samen hebben ze twee kinderen: Phyllon en Myllena Mae. In 2005 brak ze internationaal door als model via de Victoria’s Secret Fashion-show.

Bron: Instagram. Beeld: ANP