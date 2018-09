Doutzen laat met charmante foto's zien hoe je een 'gevangenisoutfit' draagt

Als je een overall in je kast hebt liggen: dankzij Doutzen Kroes weet je voortaan hoe je die op z’n leukst draagt.

Want het topmodel laat zien dat ze er zelfs in een ‘gevangenisoutfit’ nog beeldig uitziet. Doutzen is sinds 2005 al niet meer weg te denken als model. In 2011 acteerde ze voor het eerst in een film. Ze heeft twee kinderen met haar man, dj Sunnery James: Phyllon en Myllena.

Ze is inmiddels 33 jaar, maar dat maakt haar niets uit. “Ouder worden vind ik niet erg. Mijn moeder heeft ook rimpels en ziet er prachtig uit”, zei ze in een interview met Grazia. “Botox blijft gif wat je in je lichaam spuit, daar zal ik altijd ‘nee’ tegen zeggen.”

Dit bericht bekijken op Instagram #NYFW #streetsyle @ketevan1 Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 12 Sep 2018 om 11:26 (PDT)

Bron & Beeld: Instagram