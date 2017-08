Doutzen Kroes deelt héle intieme foto met haar man

De man van Doutzen Kroez, Sunnery James, is dj. En daar is zij maar al te trots op.

Ze deelt daarom een intieme foto van haar en haar man tijdens zijn werk.

Blij

De twee zijn op een feestje waar Sunnery de muziek verzorgt. Hij kust haar dan wel heel zwoel. Bij de foto schrijft ze: “Dat moment waarop hij mij over de draaitafel trekt… Beste man en beste dj.” Het feest werd gehouden op Ibiza en was volledig in de stijl van de jaren ’80. Doutzen en Sunnery trokken voor de gelegenheid hun beste neon-kleurige outfits uit de kast.

When he pulled me over the DJ booth to kiss me…. 📸 @mertalas ❤️ #besthusbandbestDJ Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 21 Aug 2017 om 12:02 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: Instagram