Doutzen Kroes plaatst vrij blote van zichzelf op social media en dat levert reacties op

Topmodel Doutzen Kroes heeft op Instagram een pikant plaatje gedeeld van zichzelf.

Te zien is hoe de Friezin in een zwart pakje, al zwetend poseert.

Knap

Haar huid glimt, ze kijkt zwoel en haar decolleté is diep uitgesneden: dat is voer voor veel reacties. Zelf zegt ze dat ze zo uit de sportschool komt. Haar fans zeggen: “Ik wou dat ik er zo uitzag na het sporten.” En meerdere mensen zeggen: “Wauw”. Of een ander zegt: “Je lijkt op Angelina Jolie”. Toch krijgt ze ook commentaar: “Als je nog meer afvalt dan blijft er niets meer van je lijf over.” Nou, wij vinden haar prachtig.

Hitting the gym like…… it’s not Sunday? 💪🏼😬🙈 📸 picture by @mariotestino for @voguemagazine Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 26 Nov 2017 om 1:16 PST

Bron & Beeld: Instagram