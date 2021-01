Dat Doutzen Kroes (35) niet bang is om openlijk vragen te stellen over het coronavirus en de manier waarop Nederland daarmee omgaat, liet ze in 2020 al merken. Zo deed ze destijds naar eigen zeggen urenlang research naar het virus. Deze week laat het Friese topmodel weer van zich horen over dit onderwerp. Ze is fel tegen de coronatest die kinderen moeten ondergaan in de gemeente Lansingerland.

In die gemeente is iedere inwoner vanaf 2 jaar oud opgeroepen om een coronatest te doen. Op Instagram deelt NU.nl foto’s van dappere kinderen die de test hebben doorstaan, maar daar is Doutzen, zelf moeder van een zoon van 9 en een dochter van 6, niet blij mee.

Doutzen Kroes boos op coronatest bij kinderen

Haar mening steekt Doutzen absoluut niet onder stoelen of banken. “Diep triest dit”, laat ze weten onder het bericht van de nieuwssite. “Propaganda! Blijf van onze kinderen af!” Meer dan driehonderd mensen hebben de reactie van Doutzen geliket. Haar man Sunnery deelt dezelfde mening. “Wow, tenenkrommend.”