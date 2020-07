Doutzen Kroes zorgt voor discussie met bericht over ‘coronacomplot’

Nu er wat minder te promoten valt op sociale media, is het ook bij Doutzen Kroes een stuk rustiger. Woensdag vertelde het Friese topmodel waarom ze een tijdje afwezig was: ze heeft urenlang research gedaan naar het coronavirus. En dat roept nogal wat vragen bij haar op.

Als je Doutzen Kroes bent en je hebt ruim 6 miljoen volgers op een platform als Instagram, dan kun je het gebruiken om je stem te laten horen. Het model deelt de vragen die zij heeft wat betreft de mondiale gezondheid en de rol die bedrijven en overheden hierin spelen.

Doutzen geeft aan dat ze even de tijd nodig had om te bedenken hoe ze dit bericht zou delen met de wereld. “Ik heb geprobeerd alles te begrijpen en ik kan het niet! Er zijn zo veel vragen. En met vragen begon het voor mij.” Ze vraagt zich hardop af of de media, regeringen, grote bedrijven en farmaceutische industrie wel het beste met ons voor hebben.

“Mijn vragen zijn: wíllen ze dat we gezond zijn? Waarom is het versterken van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen, geen onderdeel van Covid? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn? Is het gemakkelijker om een door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ‘zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze. (…) Er zijn 6 bedrijven die (bijna) alle media bezitten, is dat geen belangenconflict? En hoe werken de systemen waarin we allemaal zitten? Wie profiteert ervan?”

Veel aandacht

Er is momenteel veel aandacht voor Doutzens bericht. Hoewel de reacties onder het bericht voornamelijk positief zijn en het model daar gelijkgestemden vindt, roept het ook weerstand op vanuit de media. Dat Doutzen aan het begin van de coronacrisis nog onder vuur lag door het virus te ‘bedanken’, speelt hierin misschien een rol.

Jessie Jazz Vuijk bedankt Doutzen dat ze dit deelt. “Ik heb zoveel vragen en kanttekeningen”, vertelt ze. Lucy Woesthoff staat ook achter het bericht, net als topmodel Gisele Bündchen, Doutzens zus Rens en Jetteke van Lexmond. Maar het roept ook weerstand op, zoals bij wetenschapsjournalist Diederik Jekel.

Hij schrijft: “Beste Doutzen, als wetenschapsjournalist die over al deze onderwerpen praat, wil ik je graag vertellen hoe ik het zie. Ze willen dat we gezond zijn. Vitaminen en goed eten zijn erg belangrijk, maar zullen niet direct effectief zijn tegen COVID, dat is het gewoon niet. Obesitas, onderliggende aandoeningen en leeftijd zijn risicofactoren die je niet binnen enkele weken of helemaal niet kunt oplossen met eten. Ik wil eensgezind zijn in het onder controle krijgen van dit virus. Het is absoluut makkelijker om een angstige samenleving te beheersen, maar dat is dit niet. Ik word niet betaald voor de meeste dingen die ik doe, omdat ik ze doe omdat ik ervan overtuigd ben dat het levens redt. Maak alsjeblieft deel uit van de oplossing en ik begrijp helemaal dat je bang bent. Ik ook.”

Madeleijn van den Nieuwenhuizen, van het mediakritische Instagramaccount Zeikschrift, heeft er ook een mening over. “Strict genomen geen media, Doutzen haar 6 miljoen+ account, maar vind het oprecht zorgwekkend dat iemand als zij op een punt is beland waar ‘de’ media (whomever they are – kennelijk allemaal één pot nat toch?) niet worden gezien als iets dat bestendigd en versterkt (en op sommige fronten hervormd!) moeten worden, maar gewantrouwd en terzijde geschoven.”

Coronavirus bedanken

In een inmiddels verwijderde Instagram-post bedankte ze destijds het coronavirus, omdat het volgens haar een eerbetoon was aan stilte en de natuur. Nadat ze kritiek kreeg, bood ze haar excuses aan. “Ik weet dat er mensen doodgaan en dat mensen bang zijn. Dokters werken 24 uur per dag. Het spijt me echt als ik mensen pijn heb gedaan.”

Beeld: Brunopress