Doutzen Kroes showt met moedige foto haar decolleté na twee bevallingen

Doutzen Kroes en haar grote liefde, dj Sunnery James, hebben samen twee kinderen: Phyllon en Myllena.

Myllena is nu 4 jaar oud en Phyllon is alweer 8 jaar geworden. Doutzen heeft eerder nog aangegeven graag een derde kindje te willen. “Moederschap is het mooiste wat er is”, zei ze eerder. Ze zei ook dat ze het een mooi moment zou vinden, als Myllena 4 jaar oud zou zijn. Dat is dus nu het geval.

Advertentie

‘Mem’

Over moeder zijn zegt het topmodel: “Dat kun je met niets anders vergelijken. Ik geniet zo van de kids. Ook wanneer ik zie hoe Phyllon met zijn zusje omgaat. Ze wordt overladen met kusjes en knuffels. Dus ja, de kans is groot dat zij er een broertje of zusje bij krijgen.”

Doutzen is na haar bevallingen nog altijd een ware schoonheid. Ook haar decolleté is nog prachtig aanwezig. De Friezin laat haar buste dan ook zonder gêne zien aan de wereld:

Dit bericht bekijken op Instagram #tb @britishvogue by @studio_jackson 🖤 Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 19 Jan 2019 om 9:07 (PST)

Doutzen en haar zoontje Phyllon:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story. Beeld: ANP