Doutzen Kroes ziet er altijd prachtig uit. Ze plaatst vaak een foto van zichzelf in bikini op Instagram, waardoor men zich geregeld afvraagt hóe de blondine toch zo strak in haar vel blijft zitten. Op die prangende vraag geeft het topmodel in een nieuwe video eindelijk antwoord.

De Friezin startte onlangs een eigen Youtube-kanaal, waarin ze wekelijks een inkijkje in haar leven als topmodel geeft.

Persoonlijk

Eerder liet Doutzen Kroes al zien hoe het is om in een grote show te lopen, beantwoordde zij én haar man Sunnery James vragen over hun relatie en bracht ze voor het eerst haar zoontje en dochtertje goed in beeld. Maar nu doet ze een boekje open over haar strakke sportschema.

Hard werken

In de video die woensdag verscheen vertelt de blondine uitgebreid wat ze doet om fit en gezond te blijven. En het blijkt dat haar strakke lijf er niet zomaar is, want het model laat zien dat het flink veel inspanning vereist om een wasbordje te krijgen én te behouden. Wat ze zoal doet? Pilates, dansen en ballet.

Hieronder kun je bekijken hoe haar trainingsschema er precies uitziet. Wát een discipline!

Bron: Instagram, Youtube. Beeld: ANP