Dít is de reden dat Doutzen Kroes geen kinderen meer wil

Hoewel Doutzen Kroes dolgelukkig is met haar 2 kinderen Phyllon (8) en Myllena (5), zit een 3e er niet in. Het Nederlandse topmodel laat in een interview met de Britse Glamour weten dat ze er bewust voor heeft gekozen om geen kinderen meer te krijgen.

Doutzen maakt zich namelijk grote zorgen om het klimaat en de wereld die ze haar kinderen nalaat.

Kleine activist

Dat het model het hart op de juiste plek heeft zitten, blijkt wel uit het feit dat ze al jaren strijdt tegen het misbruik van Afrikaanse olifanten en zich ook geregeld uitspreekt over de verandering van het klimaat. En daar begon ze al jong mee, zo vertelt ze aan de Glamour. Toen oliegigant Shell milieuvervuilende tests draaide aan de kust van Frankrijk riep een jonge Doutzen al dat ze nóóit meer Franse kaas zou eten. “Die kleine activist die dacht, ik wil een verandering maken in de wereld, nam ik mee naar mijn volwassen leven.”

Geen derde kind

En dat blijkt volledig te kloppen, want ook nu maakt ze zich nog grote zorgen over hoe de wereld er later uit ziet. Zo erg zelfs, dat ze er bewust voor kiest om geen 3e kind op de wereld te zetten, vanwege het klimaat. “Ik wil een mooie wereld voor mijn kinderen achterlaten. Ik heb er nu 2 en daar blijft het bij, omdat ik niet weet wat voor wereld we ze nalaten,” aldus Doutzen.

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: ANP