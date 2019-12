Doutzen Kroes deelt prachtige kerstfoto van gezin

Naast dat de 34-jarige Doutzen Kroes bekend staat als een van de grootste supermodellen van de wereld, is Friezin ook een echte familievrouw.

Ze houdt haar kinderen Phyllon (8) en Myllena (5) het liefst buiten de schijnwerpers, maar maakt af en toe voor een lieve gezinsfoto een uitzondering op de regel. En Kerstmis is zo’n dag voor haar.

Prachtige kinderen

Samen met haar man Sunnery en haar 2 kinderen poseert ze. ‘Heel erg dankbaar’, schrijft ze erbij. Ze tagt ook haar jongere zusje Rens Kroes in de foto, wie waarschijnlijk de fotografe was. Niet veel later wordt ze overspoeld met complimenten. ‘Één ding is zeker, en dat is dat jullie prachtige kinderen maken’, schrijft iemand.

Dit bericht bekijken op Instagram Very grateful 💫❤️ Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 26 Dec 2019 om 3:53 (PST)

Gezin

In 2010 trouwde Doutzen met Sunnery James. Op haar 26e werd ze voor het eerst moeder van zoontje Phyllon. In juli 2014 volgde haar tweede kindje, dochter Myllena. Het gezin woonde lange tijd in New-York maar is een paar jaar geleden teruggekeerd naar Nederland. Niet naar haar oorspronkelijke stad Oostermeer in Friesland, maar naar Amsterdam.

