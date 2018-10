Vervelend nieuws voor Doutzen Kroes

Topmodel Doutzen Kroes heeft een tropisch virus onder de leden. Hierdoor zit de Friezin al twee weken ziek thuis, meldt haar management.

De 33-jarige blondine heeft al verschillende klussen moeten annuleren vanwege haar ziekte. Welk virus ze precies heeft, is nog niet duidelijk. Ook heeft Doutzen geen idee waar ze de ziekte heeft opgelopen, vertelt haar manager aan RTL Boulevard. Wat er aan de hand is wordt nog onderzocht en in de tussentijd ligt het model thuis in bed.

Griepachtige verschijnselen

Gelukkig is de ziekte niet levensbedreigend, maar vervelend is het natuurlijk wel. Doutzen heeft last van griepachtige verschijnselen. Soms lijkt het alsof het beter gaat, maar daarna voelt ze zich al snel weer slechter.

