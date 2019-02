Doutzen Kroes pronkt met lichaam met deze bijzondere naaktfoto

Doutzen is na haar bevallingen nog altijd een ware schoonheid; dat zien we allemaal. Het topmodel heeft samen met haar grote liefde, dj Sunnery James, twee kinderen: Phyllon en Myllena.

Dat Doutzen weinig nodig heeft om fantastisch op een foto te staan, is algemeen bekend. Met dit kiekje op Instagram bewijst het model dat ze zelfs zónder kleding straalt op een foto. Bij de prachtige foto schrijft ze:

“Kleren zijn overgewaardeerd” – en daar zijn haar volgers het mee eens. We lezen onder de foto: “Als je zo’n mooi lichaam hebt, kun je zeker zonder kleding” en “Wat ben je toch allemachtig prachtig!”. En zo is het.

Dit bericht bekijken op Instagram Clothes are overrated😉 Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 13 Feb 2019 om 9:06 (PST)

Bron: RTLboulevard.nl. Beeld: iStock