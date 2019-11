Doutzen Kroes over presentatie songfestival: "Er is al gebeld"

Doutzen Kroes wordt door velen genoemd als dé uitgelezen kandidaat om het Eurovisiesongfestival in Rotterdam te presenteren. Ze zou zelfs al benaderd zijn. Maar zelf is het topmodel niet zo zeker over haar presentatietalent. Dit verklaart ze maandagavond aan RTL Boulevard.

Doutzen Kroes heeft een indrukwekkende modellencarrière en is daarmee een van Neerlands beste exportproducten.

Onzeker

Doutzen Kroes heeft ontzettend veel ervaring op de catwalk van verschillende grote merken, maar presenteren is nog nieuw voor de blondine. Aan songfestivalkenner Aran Bade vertelt Doutzen dat ze over haar presentatiekunsten erg onzeker is. “Dat kan ik helemaal niet joh”, verklaart ze.

Grote eer

Toch weet ze wel dat haar naam vaak genoemd wordt. “Ik zou het een hele eer vinden, maar er zijn zoveel betere in Nederland, dus we zien het wel”, aldus Doutzen Kroes. De Friezin laat weten dat ze al wel benaderd is voor de klus. “Volgens mij is er wel gebeld. Ik vind het allemaal veel te spannend”, verklaart ze.

Michiel Huisman

Wanneer Michiel Huisman – een andere naam die vaak wordt genoemd als presentator – de show aan elkaar gaat praten, verandert er veel voor de blondine. “Met Michiel Huisman doe ik het wel”, aldus Doutzen Kroes.

View this post on Instagram A post shared by Doutzen Kroes (@doutzen) on Nov 2, 2019 at 9:47am PDT

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP