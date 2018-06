Doutzen Kroes laat met déze foto zien hoe ze op haar vader lijkt

Doutzen heeft haar goede genen niet alleen van haar moeder geërfd, zo blijkt.

Want Johan Kroes, de vader van Doutzen en Rens, is nog altijd een leuke man om te zien. Dat bewijst zijn wereldberoemde dochter met een recente foto op Instagram.

Johan is psycholoog en een voormalig schaatser. Hij blijft het liefst vooral uit de schijnwerpers. Dat komt ook door de moeilijke tijd die hij heeft gehad: hij heeft in een afkickkliniek gezeten vanwege een drank- en drugsverslaving. “Elk huisje heeft zijn kruisje en dit is ons kruisje”, vertelde Doutzen in 2011. “Ik heb gezegd: er moet hulp komen. En mijn vader heeft dat geaccepteerd.” Gelukkig gaat het nu een stuk beter met ‘de heit’, zoals de meiden hun vader noemen.

Fijne heitedei leave heit ♥️ #fathersday Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 17 Jun 2018 om 1:22 (PDT)

Een foto van langer geleden:

Het gezinnetje van Doutzen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram