Foto uit 2007 bewijst: Doutzen lijkt in 12 jaar tijd amper ouder te zijn geworden

Als je al jaloers bent op de looks van topmodel Doutzen Kroes, dan kan er nog wat op je lijstje. Want de Friezin lijkt ook goede genen te hebben.

Zo lijkt ze in 12 jaar tijd amper ouder te zijn geworden.

Een foto uit de oude doos bewijst dit. Leg je een plaatje uit 2007 naast een foto uit 2019, waar ze twee kinderen verder is, dan zie je nog amper verschil. Doutzen is nu 34 jaar.

Over haar dagelijks leven als model en als moeder van Phyllon (8) en Myllena Mae (5), vlogt ze sinds kort. “Ik duik in een kwetsbaar deel van mijn leven, mijn gezinsleven en de glamoureuze kant ervan”, vertelt het model. “De reden dat ik ben begonnen te filmen, is omdat ik een visueel dagboek nodig had.”

Doutzen in 2007:

Bron & Beeld: ANP