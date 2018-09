Doutzen over plastische chirurgie: 'Ik heb niet meer de borsten die ik had'

Doutzen Kroes is zo goed als de mooiste vrouw van ons land. Toch is ze zelf niet altijd blij met haar uiterlijk.

Ze zegt eerlijk dat ze wellicht ooit plastische chirurgie zou overwegen. Wat ze dan zou willen laten doen? Haar borsten.

“Vroeger riep ik altijd dat ik nooit iets aan mezelf zou laten doen. Maar ik weet het niet. Ik vind plastische chirurgie iets heel moois als je je er echt beter door voelt. Ik ben na twee kinderen niet meer zo blij met mijn borsten als toen ik achttien was en denk weleens: zal ik het gewoon doen?”

Ze twijfelt. Want ze is ook bang voor alle complicaties die ze wellicht kan krijgen. Verder zou ze niet zoveel willen laten veranderen aan haar looks. “Ouder worden vind ik niet erg. Mijn moeder heeft ook rimpels en ziet er prachtig uit“.

Bron: Marie Claire. Beeld: ANP