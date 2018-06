Doutzen Kroes deelt prachtige foto van gezin op het strand

We gingen zondag niet alleen amassaal langs onze vaders, maar ook social media stond in het teken van Vaderdag. Topmodel Doutzen Kroes zette vandaag haar man in het zonnetje met een prachtige gezinsfoto.

Op Instagram deelt Doutzen een foto van haar man Sunnery met hun zoon en dochter op het strand. Vooral de kleine Myllena steelt de show. Het meisje lijkt haar vader om zijn hals te vliegen en kijkt daarbij lachend in de camera. Een topmodel in spe, want op deze foto zien we pas echt goed hoeveel ze eigenlijk op haar moeder lijkt:

♥️ #polaroid Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 4 Jun 2018 om 7:40 (PDT)

Beeld: ANP.