Doutzen vertelt in tranen: "Ik worstel met balans tussen werk en kinderen"

Topmodel Doutzen Kroes filmt wekelijks haar drukke leven voor haar volgers. Dit keer mocht ze op werktrip naar het exotische Mexico en vertelde daar openhartig voor de camera over de worstelingen die ze heeft met de balans tussen werk en kinderen.

Het Friese model vloog een dag eerder naar plek van bestemming omdat ze het gevoel had wat tijd voor zichzelf nodig te hebben. Alleen dat zit haar na een paar dagen toch dwars: “Ik voel me haast schuldig als ik tijd voor mezelf neem, terwijl ik ook zo dankbaar ben dat het kan. Dat ik gezegend ben dat Sunnery thuis is met de kinderen en ik het niet alleen hoef te doen.”

Moederdingen

Doutzen vertelt heel blij te zijn dat ze weer naar huis gaat de volgende dag “want ik mis mijn kinderen enorm”, vertelt ze in de video terwijl ze de make-up van haar gezicht haalt. Maar dan schieten ineens de tranen in haar ogen. “Ik zou niet moeten klagen, want ik geniet hier van de zon en heb de kans om voor een geweldige klant te werken. Maar soms is het zo moeilijk om de balans te vinden tussen mijzelf en mijn familie. Ik snak naar het knuffelen met mijn kinderen, ontbijtjes maken en al die gewone moederdingen.”