Doutzen Kroes verbluft met zwart-witfoto: "Ik heb geluk met hoe ik ben geboren"

Doutzen Kroes is 33 jaar en staat nog altijd middenin haar modellencarrière. Ze is één van de bekendste en best betaalde modellen ter wereld.

Voor het tijdschrift Fashion poseert ze op de cover in een trenchcoat en in het blad draagt ze op foto’s enkel een dekentje. Het resultaat zijn prachtige zwart-witfoto’s.

Geluk

In het blad wordt haar gevraagd naar haar succes en haar roem. Doutzen: “Ik heb geluk met hoe ik ben geboren en met hoe ik eruit zie. Dat is me gegeven. De modellenwereld is keihard en uitdagend.” Sinds 2010 is Doutzen getrouwd met dj Sunnery James. Ze hebben twee kinderen: Phyllon Joy (6) en Myllena Mae (3).

Bron: Daily Mail. Beeld: Instagram