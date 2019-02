Douwe Bob laat kijkers DWDD huilen door dít prachtige moment

Zanger Douwe Bob was vanavond te gast aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. En zijn aanwezigheid ontroerde vele kijkers.

Want wat kan Douwe Bob toch prachtig zingen. Ingetogen, klein, intiem… Twitter raakt niet uitgepraat over zijn optreden.

Douwe zong het nummer ‘I Do’, dat eigenlijk gaat over een relatie die over is, maar waarin ze nog wel veel van elkaar houden. ‘Natte ogen’, klinkt het op social media. Douwe verklapt dat hij zijn nieuwe hit in een kwartiertje heeft geschreven. Hij kreeg onlangs een prijs voor zijn album ‘The Shape I’m In’, dat vooral gaat over liefdesverdriet. Douwe bedankt daarom zijn ex, die hem inspireerde.

Lieve jongen met een fantastische stem @douwe_bob #dwdd — jenkie (@jenk139) 14 februari 2019

@douwe_bob #dwdd wat een mooi lied, wat een intiem optreden, die piano, je tederheid. Alsof je een net geboren baby voor het eerst vast hield. Uit het hart, in het hart. — igorverhoeven (@igorverhoeven) 14 februari 2019

Wat een geweldige artiest is die Douwe Bob toch !#dwdd — Marc de Wit (@MarcdeWit4) 14 februari 2019

Douwe Bob zou zijn boodschappenlijstje kunnen zingen, en dan klinkt het noga fantastisch #dwdd — Ruben. (@Ruben_van_Vliet) 14 februari 2019

En zijn zingen brengt kijkers van De Wereld Draait Door op ideeën. Zo vinden meerdere mensen dat hij samen met Waylon een duet moet opnemen.

Beluister hier het hele fragment uit DWDD:

