Douwe Bob gaat voor een drastische make-over

Onder de woorden ‘hupsakee, weg met die zooi!’ neemt Douwe Bob afscheid van zijn haar. In z’n geheel: de zanger gaat compleet gemillimeterd de zomer in. We mogen al zomer zeggen met temperaturen boven de 25 graden toch?

Op zijn Instagram plaatst hij een filmpje van zijn kappersbezoek.

Hupsakee! Weg met die zooi! Een bericht gedeeld door Douwe Bob (@douwebob) op 17 Apr 2018 om 8:24 (PDT)

En het resultaat mag er wezen.

#😙 Een bericht gedeeld door Douwe Bob (@douwebob) op 17 Apr 2018 om 11:30 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress

