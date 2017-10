Douwe Bob laat nieuwe tattoo zetten op een wel héél opvallende plek

Zanger Douwe Bob is dol op tatoeages. Vorig jaar liet hij nog een enorme roos in zijn hals zetten, maar hij is nog lang niet klaar met de inkt.

Nu heeft hij gekozen voor een grote vlinder in zijn nek. Hij zou het plaatje ‘speciaal hebben laten zetten voor Dierendag’.

Dierendag! Dat moeten we vieren!! #dierendag #newtattoo #jobstopper #liferuiner @tattoojoris Een bericht gedeeld door Douwe Bob (@douwebob) op 4 Okt 2017 om 2:26 PDT

De 24-jarige singer-songwriter heeft nog meer laten tekenen op zijn lichaam: hij heeft ook een tijger, een aantal historische stempels en een tiental andere ontwerpen.

Bron: Instagram. Beeld: ANP