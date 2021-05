Wow: Douwe Bob gaat van donker naar hoogblond

Die ene keer. Het mocht niet, het kon niet… maar het gebeurde toch. Anita (45) vertelt over die keer dat ze het met een veel jongere man deed.

“Hij was veel te jong, dat zag ik meteen. Hooguit 25. Ik was al heel lang niet meer uit geweest en op de dansvloer begon hij met me te flirten. Om ons heen dartelden allemaal prachtige meisjes van zijn eigen leeftijd. Ik vroeg me af waarom hij bij mij bleef plakken, maar het vonkte tussen ons en ik besloot om ervan te genieten.”

Tonnen energie

“Midden op de dansvloer begonnen we hartstochtelijk te zoenen. Ik aarzelde niet eens zo heel lang toen hij vroeg of hij met me mee naar huis mocht. En toegegeven: ik vond het fantastisch, zo’n jonge minnaar. Hij genoot duidelijk van mijn ervaring en was een dankbare leerling. Zijn lichaam was prachtig, jong en sterk. Hij had tonnen energie. Maar toch, toen hij me de volgende dag voorstelde om samen naar een festival te gaan, heb ik dat afgehouden. Voor serieuze dates houd ik het toch maar bij mannen van mijn eigen leeftijd.”

Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock