Dove vrouw denkt dat ze niet meer kan zingen maar dan gebeurt er dít

Mandy werd geboren met gehoorproblemen en werd op haar 19e zelfs compleet doof. Maar hoe voer je doof je grootste passie (zingen) uit?

Omdat ze zichzelf niet meer kan horen zingen, moet ze het ritme voelen. Dat is ongelofelijk moeilijk, maar Mandy doet het lijken alsof het appeltje eitje is. Omdat ze zó graag door wilde gaan met haar grote passie besloot ze niet te stoppen met zingen, hoe moeilijk het ook was om dat weer op te pakken. Uiteindelijk durfde ze het aan om mee te doen met een talentenjacht en daar gebeurde iets heel bijzonders.



Bron: Littlethings.com. Beeld: Kijk.