Draagmoeder bevalt plotseling van 2 baby's: "Ze werden allebei meegenomen"

Een Amerikaanse vrouw besloot een Chinees koppel te helpen hun kinderwens uit te laten komen.

Jessica wilde graag draagmoeder voor het stel zijn – in ruil voor een geldbedrag.

Zo anders

Maar na 9 maanden zwangerschap beviel Jessica niet van 1 kindje, zoals gepland, maar van 2 kinderen. Eerst werd gedacht dat het ging om een tweeling, maar dat bleek al gauw niet het geval te zijn. “Ik weet nog dat ik zei: ‘wauw, ze zien er zo verschillend uit”, aldus de kersverse moeder. Maar het stel nam allebei de kinderen mee.

Maar ook meneer en mevrouw Liu begon het op te vallen: hun kinderen waren heel verschillend. Ze besloten hulp te zoeken en lieten het DNA van hun 2 kids testen. Wat blijkt: ze zijn helemaal geen tweeling en hebben een compleet verschillend DNA. Mike was de zoon van de Liu’s en Max was de zoon van Jessica en haar man. Ze gebruikten al tijden een condoom maar onverhoopt is dat toch misgegaan.

Andere naam

Jessica en haar man hadden al twee zonen. Na een aantal rechtszaken en gelddiscussies mocht Jessica uiteindelijk toch haar 3e zoon ook mee naar huis nemen. “Ik ben zo dankbaar dat ik mijn zoontje nu kan knuffelen. Ik hoop dat andere mensen kunnen leren uit mijn verhaal.” Het blije stel gaf Max na alle heisa een nieuwe naam: Malachi.

I rented out my womb — and they almost took my own son | New York Post: https://t.co/6QtYaJdY2u

— pops (@pops131) 27 oktober 2017