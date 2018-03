Dré Hazes deelt bijzondere foto 'met zijn vader'

André Hazes lijkt behoorlijk op zijn vader, zo bewijst hij met een nieuwe foto op Instagram.

Hij is trots op zijn vader en schrijft bij een foto: “Hé ouwe, was dit maar waar hè!”.

Lijkt net echt

Te zien is hoe André naast André senior staat. Dat is uiteraard een bewerkte foto, maar de gelijkenissen zijn ongelooflijk. Hij krijgt er lieve reacties op van zijn volgers: “Wauw, ik zou willen dat ik zo’n soort foto zou kunnen laten maken met mijn vader. Dit is wel heel mooi gedaan!”.

Op 23 september 2004 overleed de geliefde volkszanger. Toen was zijn zoon André 10 jaar oud. Inmiddels is André zelf ook vader van een zoon en zet hij de familienaam voort met zijn jongen, André.

Bron & Beeld: Instagram