In Drenthe is er een lammetje van één uur oud gestolen

Een vreselijk voorval in het Drentse dorp Lieving: een lammetje van een uur oud is gestolen.

Onbekenden namen het pasgeboren dier mee. De boer dacht eerst nog dat hij het fout had, maar hij kon zijn lammetje nergens meer vinden.

Waarom?

Er waren drie lammetjes geboren maar even later zag hij er nog maar drie in de stal liggen. Het diertje zat in een afgesloten stal, dus er moet sprake zijn van diefstal. Het lammetje zou vanochtend gestolen zijn, tussen 8 en 10 uur. De boer vraagt zich nu af: ‘waarom?’

Wat het motief is? “Géén idee. Misschien een stuk lamsvlees. Of misschien omdat zo’n lammetje nog niet geoormerkt is en dus niet te herleiden naar een boer. Het is in elk geval geen alledaagse melding.” Momenteel wordt er door de politie gezocht naar een groene bestelbus.

Vanochtend tussen 07:45 en 09:00 uur, op #Lieving #Beilen een lammetje van een uur oud gestolen uit een schuur bij woning.

Getuigen hebben een groene vierkante bestelbus in de omgeving gezien.

Heeft u meer informatie? Laat het ons weten op 09008844. pic.twitter.com/7EZ02sSaDr — Bas Slomp (@wijkagent_Slomp) 31 maart 2018

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock