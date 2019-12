Drents restaurant ingestort door explosie: 5-jarige jongen onder het puin

In een grillroom in het Drentse Coevorden, was zaterdagmiddag een explosie. Een 5-jarig jongetje heeft urenlang onder het puin gelegen.

Zaterdagavond rond 20.00 uur is hij gered.

Advertentie

Onderkoeling

De jongen bleef terwijl hij onder het puin lag nog aanspreekbaar, maar met de huidige temperatuur liep hij gevaar op onderkoeling. Er waren kachels neergezet zodat, zodat hij warm bleef. Hij lag er al úren… Hij is de zoon van de restauranteigenaar, die eerder vandaag per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over zijn toestand, is verder nog niets bekend. Maar de toestand van het jongetje, wordt ‘zorgwekkend’ genoemd.

Jongetje van vijf onder puin in grillroom in #coevorden gehaald. #hvnl pic.twitter.com/B1OUqGE1YX — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) December 7, 2019

Volgens de veiligheidsregio is de toestand van het jongetje zorgwekkend. #hvnl #coevorden — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) December 7, 2019

“Alleen het dak is er nog”

De explosie vond rond 15.00 uur plaats, zo meldt RTV Drenthe. Buurtbewoners hoorden een enorme knal. De burgemeester, die toevallig in de buurt was, was er nog vóór de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Hij trof een totale ravage aan. “Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog.”

Het gebeurt niet vaak dat je zelfs eerder dan de Brandweer en ambulance ter plekke bent…. #gasexplosie #Coevorden pic.twitter.com/BHWQoYlFV1 — B.J. Bouwmeester (@BJBouwmeester) December 7, 2019

Een ambulancemedewerker gaat net met een STH-lid onder het puin. #Coevorden pic.twitter.com/sWrk0DPNFW — Hugo Janssen (@Hoguhugo) December 7, 2019

Huisdieren onder het puin

Ook een woning pal naast het restaurant is beschadigd. Er tegenover is alleen wat ruitschade, aldus de burgemeester. “Wonderbaarlijk hoe weinig schade.” Maar de schrik zit er bij buurtbewoners natuurlijk goed in. Zo liep de buurvrouw volgens RTV Drenthe emotioneel op pantoffels door de straat, omdat ze denkt dat haar huisdieren ook nog onder het puin liggen. En aan RTL Nieuws vertelt een omstander dat ze na de knal ook iemand hoorde schreeuwen.

Oorzaak

Over de oorzaak van de explosie, wordt nog niets officieel losgelaten. Volgens RTV Drenthe had de burgemeester het over een mogelijk gaslek. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar dat is van latere zorg, aldus de burgemeester.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTV Drenthe, RTL Nieuws. Beeld: ANP