Drentse vader (58) houdt zijn 6 kinderen jarenlang vast in kelder

Een 58-jarige vader uit het Drentse Ruinerwold heeft zijn 6 kinderen jarenlang in een kelder van een boerderij opgesloten. Zijn oudste zoon wist maandag te ontsnappen en langzaam wordt nu duidelijk onder welke bizarre omstandigheden dit gezin jaren heeft geleefd.

De vader zou met zijn 6 kinderen in een kelder hebben geleefd ‘in afwachting van het einde der tijden’. Maandag wist de oudste zoon van 25 jaar oud te ontsnappen en klopte volledig verward aan bij een kroeg in Ruinerwold. De kroegeigenaar schakelde de politie en de burgemeester van de gemeente in.

Zelfvoorzienend leven

De politie heeft dinsdag alle kinderen uit de woning gehaald. In de boerderij ontdekten ze achter een kast in de woonkamer een trap naar de kelder waar de vader met zijn 6 kinderen woonde. Volgens de buren had de man de hele boerderij dichtgetimmerd. Ze dachten dat hij er alleen woonde. Ze zouden zelfvoorzienend leven met een groentetuin en een geit.

Geen contact

De kinderen hebben de leeftijd tussen 16 en 25 jaar en hadden allemaal geen contact met de buitenwereld. De vader werd aangetroffen in bed en bleek enkele jaren geleden een herseninfarct te hebben gehad. De kinderen zijn ondergebracht in een recreatiepark en de vader is opgepakt omdat hij niet mee wilde werken aan de ontruiming. Waar de moeder is, is niet bekend. Volgens RTV Drenthe bestaat de mogelijkheid dat zij begraven ligt op het terrein.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP