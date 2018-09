'De wereld draait door' krijgt in het nieuwe seizoen drie nieuwe presentatoren

Tv-programma De wereld draait door wordt natuurlijk al jaren gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk, maar vanaf komend seizoen zal hij het DWDD-podium moeten delen met drie nieuwkomers.

Er komt namelijk een nieuw onderdeel bij het BNNVARA-programma. Presentatoren Emma Wortelboer, Jurre Geluk en Sahil Amar Aïssa van Spuiten en slikken zullen gaan samenwerken onder de naam Yung DWDD. Samen met Samya Hafsaoui, die vorig seizoen al een online rubriek maakte voor DWDD, zullen ze (foto)items maken. Vanaf 24 september komt het programma weer op de televisie.

Aanstormend talent

Hafsaoui interviewde in haar online rubriek tafelgasten van De wereld draait door op hun weg naar huis in de taxi. Onder meer Ellie Lust en Youp van ’t Hek kwamen aan bod. Zij en collega’s Wortelboer en Geluk zijn afkomstig van BNNVARA Academy, een opleidingstraject voor mediatalent opgezet door de omroep. Aïssa was al eerder te zien in onder andere 3 op reis midweek.

Bron: Nu. Beeld: ANP