Waarom driesterrenrestaurant 'De Leest' er na 17 jaar mee stopt

Eigenaren Kim Veldman en chef-kok Jan Boerma gaan de deuren van driesterrenrestaurant De Leest in het Gelderse Vaassen sluiten.

Het plan is dat De Leest nog voor het eind van het jaar dicht gaat. Maar daar heeft het stel een hele goede reden voor.

Vrijheid

“Ooit begon deze droom bij mijn ouders op de achterbank van de auto: ik wil sterrenkoken. Die droom is meer dan uitgekomen, in 2020 zit ik dertig jaar in het vak en nu is het tijd voor een mooie verandering”, zegt Boerma. “De sluiting geeft ons de vrijheid en mogelijkheid om andere concepten te gaan doen.”

Internationaal

Ze willen meer tijd besteden aan hun zoontje en ze zijn toe aan ‘nieuwe culinaire uitdagingen’. Zo willen ze begin volgend jaar al een nieuw conceptrestaurant in Amsterdam openen. Daarnaast hebben ze de behoefte om de grens over te gaan. Ze willen graag hun ‘internationale vleugels uitslaan’.

3 sterren

Het restaurant opende haar deuren in 2002 en behaalde binnen 5 maanden al de eerste Michelinster. De 2e volgde in 2017 en eind 2013 had het restaurant in Vaassen al maar liefst 3 Michelinsterren. Hierdoor werd De Leest een van de 3 driesterrenrestaurants van Nederland. De andere zijn De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen.

Bron: ANP, NOS. Beeld: ANP