Drievoudig paralympisch kampioene Bibian Mentel (48) overleden

Drievoudig paralympisch kampioene Bibian Mentel is op 48-jarige leeftijd overleden. Ruim twintig jaar vocht ze tegen herhaaldelijk terugkerende kanker. Uitzaaiingen in de hersenen zijn haar uiteindelijk fataal geworden.

Dat maakt haar gezin bekend op Instagram. “Rust zacht lieve Bibian, lieve mama, lieve dochter, lieve schat. We gaan je nooit vergeten. Liefs Julian, Laila, Bella, Maude, Rolf en Edwin.”

Advertentie

Topsportster

Bibian was voor veel Nederlanders een inspiratie door de positieve manier waarop ze in het leven stond en met haar ziekte omging. De atlete begon in 1993 met snowboarden en ontdekte al gauw dat dit haar passie was. Al snel had Bibian verschillende nationale titels op zak. Ook mocht ze bijna meedoen aan de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City, toen een kwaadaardige tumor in het botvlies in 2001 tot amputatie van haar rechteronderbeen leidde. Vier maanden na de operatie stond ze alweer op een snowboard. Niet lang daarna werd ze zelfs Nederlands kampioen. Bibian was een echte vechter.

Wereldkampioen

Met behulp van een prothese zette ze haar topsportcarrière voort als paralympisch snowboardster. Ondanks de kanker die steeds maar bleef terugkomen, was Bibian een echte topsportster. Zo werd de atlete zevenvoudig wereldkampioen. Als kroon op haar carrière won ze een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji en twee gouden medailles tijdens de Spelen van 2018 in Pyeongchang.

Herinneringen

In totaal werd Bibian vijftien keer behandeld. Bibian hoorde begin maart van dit jaar dat er uitzaaiingen van botkanker waren gevonden in haar hoofd en behandeling niet meer mogelijk was. De paralympisch snowboardkampioene kreeg het advies om langzaam afscheid te nemen van iedereen die haar lief was. “Na een paar prachtige weken vol met liefde, het ophalen van herinneringen en het maken van nieuwe herinneringen heeft ze nu rust”, klinkt het op de Instagram van haar Mentelity Foundation.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bibian Mentel (@bibianmentel)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (@mentelityfoundation)

Bron: Instagram. Fotografie: Koos Breukel