Jurneys zoon (18) was ‘drillrapper’ en werd vermoord: “De daders zijn in de gevangenis helden”

De kranten stonden afgelopen weken bol van het oplaaiende geweld in de drillrap-scene, een agressieve vorm van rapmuziek waarin wapens worden verheerlijkt. Onlangs werd in Scheveningen een jonge Rotterdammer doodgestoken. Ook was het raak in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Jurney is moeder van Jay-Ronne, die een jaar geleden door een rivaliserende drillrap-gang werd doodgestoken.

“Jay-Ronne was mijn oudste zoon, een rustige jongen, weinig spraakzaam. Als ik wilde weten wat er in hem omging, moest ik dat er echt uit trekken. Maar hij was ook behulpzaam en vrolijk, zo’n jongen die zorgen weglachte. Achteraf, na zijn dood vorig jaar, leerde ik dat er ook een andere Jay-Ronne was, op straat, met zijn vrienden.”

Doel in je leven

“De laatste keer dat ik hem sprak weet ik nog goed. Jay-Ronne woonde op dat moment bij zijn vader in de Bijlmer, maar we hadden goed contact. We praatten over koetjes en kalfjes en over zijn jongere viertienjarige broertje dat later bij de politie wilde werken. ‘Wat leuk,’ reageerde Jay-Ronne, ‘goed dat hij een doel heeft!’ Ik herinner me dat ik zei: ‘Nu jij nog, jij moet ook een doel hebben in je leven.’ Diezelfde dag, een paar uur later, werd hij doodgestoken.”

Dodenlijst

“Ik had geen idee dat Jay-Ronne in gevaar was. Over rivaliserende gangs en dodenlijsten die circuleerden hoorde ik pas later. Wel wist ik dat hij van rappen hield, als kind al. Voor zijn tiende verjaardag had hij bij wijze van verjaardagsuitnodiging een rap opgenomen en die whatsappten we naar vrienden en familie. Zijn droom was om een beroemde rapper te worden en daarmee zijn geld te verdienen. Maar ik hamerde erop dat hij eerst zijn diploma moest halen; rappen kon altijd nog. ‘Mama’, zei hij dan, ‘ik wil gewoon rappen.’”