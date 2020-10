SEH-arts Mieke doet dringende oproep: “Zorgpersoneel heeft jullie steun meer dan ooit nodig”

Mieke Willemsen werkt als arts op de spoedeisende hulp en heeft een dringende oproep op Facebook gedeeld. Hoewel ze het bericht richt aan Amsterdammers, zou eigenlijk iedereen in Nederland dit bericht ter harte moeten nemen. “Deze foto nam ik enkele weken geleden, toen ik nog enigszins goede moed had dat het wel goed zou komen. Inmiddels maak ik me meer en meer zorgen over wat er op ons af komt”, vertelt Mieke.

Een foto waar ze met een glimlach op staat. Niets mis mee, denk je misschien in eerste instantie. Tot je de boodschap ónder de foto leest.

SEH-arts doet dringende oproep

Ze schrijft: “Er lijkt zo weinig over van de saamhorigheid die ons zo kenmerkte. Het zorgpersoneel heeft jullie steun nu meer dan ooit nodig. Wij zijn ook (corona)moe, overbelast, maken ons zorgen over onze eigen gezondheid en die van onze naasten en werken ons een slag in de rondte.”