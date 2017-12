Droevig nieuws voor Albert Verlinde

Albert Verlinde gaat dit jaar een moeilijke kerst tegemoet. Op Facebook laat de theaterproducent weten dat zijn 85-jarige vader eerder deze week is overleden.

‘’Het zijn verdrietige dagen. Afgelopen dinsdag overleed mijn lieve papa Bert Verlinde op 85-jarige leeftijd. Hij was op, dus het is goed, maar wat zal ik hem missen. Die lieve grote man en alle gesprekken. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij. Het is voorbij.’’

Trotse vader

Bert was verkoopleider en kreeg samen met zijn vrouw Henny (83) drie dochters en een zoon. In 2012 liet hij in het Omroep Max-programma De Ouders Van weten ‘erg trots’ op Albert te zijn. ‘’Ik houd al jarenlang een plakboek van hem bij.’’

Meer berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP