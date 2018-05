Droevig nieuws voor BZV-boerin Agnes

Afgelopen periode was erg heftig voor boerin Agnes. Ze zit er financieel gezien helemaal door en woensdag heeft ze helaas te horen gekregen dat ze de deuren van haar boerderij moet sluiten.

Mestregels

Agnes van der Ven, de boerin die bekend werd door haar deelname aan Boer zoekt Vrouw, liet in 2015 al weten dat ze kampte met grote financiële problemen. Ze nam het melkveebedrijf van haar vader over, maar de overheid heeft toen besloten de mestregels aan te scherpen, wat funest was voor vele melkveebedrijven.

Zwartste week

Door alle nieuwe regels van de overheid is het voor veel boeren tegenwoordig bijna onmogelijk om het hoofd nog boven water te kunnen houden. Agnes heeft alles geprobeerd om voor haar koeien te kunnen blijven zorgen, maar het is u definitief voorbij. “Dit was de zwartste week van mijn leven”, vertelt ze aan NU.nl. “We hadden nog heel even hoop dat we de 180 koeien konden houden, waarvoor we alles gebouwd hadden. Maar afgelopen woensdag hebben we bericht gekregen van de minister dat het volledig is dichtgegooid.”

Onze boerderij

Het verhaal van Agnes is terug te zien in het nieuwe programma Onze Boerderij met Yvon Jaspers. De presentatrice belicht hierin de leuke, maar ook de moeilijke kanten van het boerenleven van de Boer Zoekt Vrouw-boeren. Agnes deed in 2007 mee aan het populaire programma Boer zoekt Vrouw.

Ondanks alles blijft ze toch nog positief. “Zoals ik opgegroeid ben, dat gun ik mijn kinderen en kleinkinderen straks ook.”

Bron: Nu.nl en RTL Boulevard. Beeld: ANP