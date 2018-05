Droevig nieuws voor Monique Noël

De hond van Monique Noël is vandaag ingeslapen. “Mijn hart is gebroken, ik zit vol met verdriet”, vertelt ze op Instagram bij de foto van haar en haar hond Dunya.

Monique is op dit moment nog met haar ex André Hazes en hun zoontje André in Mexico. Wat het voor haar natuurlijk nog zwaarder maakt.

Instorten

“Gisteren werd ik opgebeld dat het de laatste daagjes slechter met haar ging. Mijn wereld stortte in en we waren van plan morgenavond terug te vliegen”, legt Monique uit. “Dan kon ik haar nog even vasthouden, haar natte neusje voelen, in haar lieve oogjes kijken.”

Beslissing

Maar helaas kon Dunya het zo lang niet volhouden. Ze werd vanochtend wakker gebeld door haar vader en moeder en oppas. Ze waren bij de dierenarts en vertelden dat Dunya helemaal op was. “Ik moest de beslissing nemen waar ik altijd zo tegenop keek, maar wilde het niet langer rekken voor mezelf.”

Monique kon dus niet bij het moment zijn dat haar trouwe viervoeter werd ingeslapen. Om er toch een beetje bij te kunnen zijn, heeft ze via FaceTime afscheid genomen en heeft ze haar nog bedankt voor de afgelopen 14,5 jaar vol liefde en steun. “Mijn hart is gebroken, ik zit vol met verdriet”, vertelt ze. Maar aan de andere kant is Monique wel blij dat Dunya nu eindelijk rust heeft en zijzelf kan nu in Mexico de dingen verwerken zonder dat ze thuis komt in een leeg huis en leeg bed. “Ik kan me nog een week voorbereiden op die lege thuiskomst en probeer te genieten met mijn gezin.”

Alle liefde

Monique schrijft ook dat ze onbeschrijfelijke sterke band had met maar hond. Ze is er dan ook zeker van dat Dunya 14,5 jaar oud heeft mogen worden door alle liefde die ze hem heeft gegeven. “Dat je altijd naast me zal blijven lopen, dat weet ik zeker.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP