Droevig nieuws voor prins Harry

Het is een verdrietige week voor prins Harry.

Hij is een goede vriend verloren met wie hij in Afghanistan was in de tijd dat hij in het leger zat.

Moeilijke tijd

De 38-jarige adjudant-onderofficier Nathan Hunt was een maatje van de Britse prins. Hij kampte met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en overleed deze week. De militair werd levenloos aangetroffen in huis. Volgens Britse media is zelfdoding niet uitgesloten. Dit omdat bekend is dat Nathan in de laatste tijd van zijn leven erg depressief was.

Verdriet

Buckingham Palace bevestigt dat Harry een persoonlijke brief heeft gestuurd aan de familie van Nathan. Prins Harry werd twee keer als helikopterpiloot uitgezonden naar Afghanistan. Een andere collega van Nathan laat weten: “Nathan was een flinke kerel die veel levens redde in Afghanistan. Hij vocht jaren tegen de demonen in zijn hoofd, maar het lijkt erop dat ze uiteindelijk gewonnen hebben. Hij zei onlangs op een bijeenkomst van veteranen dat de psychische zorg die hij ontving nutteloos was geweest en dat hij overwoog om uit het leger te stappen.”

Zorg nodig

Prins Harry wil al langere tijd dat er betere zorg komt voor de psychische problemen waarmee veel militairen kampen. Zo zei hij in een eerdere toespraak: “In het leger zag ik hoe belangrijk de fysieke conditie was in de voorbereidingen om minder risico te lopen op letsel. We moeten dezelfde aanpak gebruiken voor onze geestelijke gezondheid. Het leger wordt geconfronteerd met posttraumatische stress, angst en depressie, maar we kunnen veel meer doen om geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en daarmee problemen te voorkomen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP