Droevig nieuws voor zanger Roel van Velzen

Roel van Velzen laat in een emotioneel bericht op Facebook weten wat er speelt in zijn leven.

Zijn vader Kor is op 70-jarige leeftijd overleden.

Zo schrijft hij op social media: “Mijn held, mijn voorbeeld, mijn vader Kor van Velzen is er niet meer. Op 31 oktober stierf hij vredig thuis in zijn studio, pas 70 jaar oud. Mijn hart is gebroken, maar ik hou me vast aan de herinneringen en de vele prachtige verhalen die ik toegestuurd krijg van mensen die hem kenden”.

Zo wil hij hem herinneren: ‘Hij is een ultiem creatieve en lieve man, die niet alleen mij maar vele mensen heeft geïnspireerd. Die inspiratie zal er altijd zijn.’

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP